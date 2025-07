Era procurado há oito anos em Espanha por homicídio. Foi apanhado no Seixal pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, na zona do Seixal, que era procurado há oito anos pelas autoridades espanholas por um crime de homicídio, que aconteceu em 2017, em Madrid.

Em comunicado, a PJ explicou que o homem agora detido no Seixal veio para Portugal há cerca de dois anos, "onde desenvolvia a mesma atividade profissional que já exercia em Espanha: perito em recuperação de turbos, utilizados em veículos automóveis". Os pagamentos por estes serviços eram feitos em dinheiro, "como forma de dissimular a sua presença", acrescentou esta polícia.

Além do dinheiro obtido pelo trabalho em território português, o homem recebia também dinheiro de uma filha através de contas de pessoas suas conhecidas.

O homicídio aconteceu em Madrid, em 2017, tendo este homem matado a sua mulher na casa onde viviam num cenário de "particular violência", apontou a PJ. "Com a intenção de acabar com a vida da sua esposa, bateu-lhe na cabeça pelo menos três vezes, causando-lhe um traumatismo crânio encefálico", acrescentou.

Além destas agressões, o homem colocou um saco de plástico na cabeça da mulher, depois de lhe ter atado as mãos e os pés, provocando a sua morte por sufocação. No interior da casa estava uma criança, não sendo conhecido se a mesma presenciou o crime.

Este homem acabou por ser condenado à revelia pela justiça espanhola - não se apresentou em julgamento - a uma pena de 22 anos de prisão.

A detenção foi resultado, indicou também a Polícia Judiciária em comunicado, de "uma intensa troca de informação" entre a Unidade de Informação da PJ e a congénere do Corpo Nacional de Polícia de Espanha.

De acordo com a informação da PJ, o detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa.