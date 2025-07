Escolas sem educação sexual "seria retrocesso enorme", diz ministro da Educação

Os conteúdos relativos à educação sexual não vão desaparecer dos currículos escolares e da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, garantiu esta quarta-feira o ministro da Educação.

Fernando Alexandre recusa as críticas que têm vindo a público depois de conhecidas as novas linhas mestras da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que vão ainda contar com mais contributos após consulta pública, e lembra que o que foi divulgado são apenas linhas gerais.



“Seria um retrocesso enorme se a educação para a sexualidade saísse das escolas e da formação dos alunos. E se isso fosse verdade, o clamor que surgiu faria sentido”, afirmou o governante, à margem de um encontro com diretores escolares, em Lisboa.



A educação sexual não foi excluída e “continua presente na disciplina” de Cidadania e Desenvolvimento: “pode ter mais densidade ou menos consoante a forma como depois for adotada no currículo. O que foi apresentado foram as aprendizagens essenciais”, afirma o governante.