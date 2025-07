Fogo com duas frentes em Carrazeda de Ansiães controlado

O incêndio que lavra no concelho de Carrazeda de Ansiães já pode ser considerado controlado. Segundo fonte da Proteção Civil contactada pela Renascença, e depois de uma das duas frentes ter cedido, a segunda acabou por também ceder no final desta tarde. Nesta altura, já não há habitações em risco, depois do incêndio, que deflagrou às 12h23, ter começado a consumir uma zona de mato próxima de casas.

Foi feito um perímetro de segurança para evitar que o fogo chegasse às habitações e, a dada altura, houve mesmo um reforço dos meios aéreos: estiveram sete no teatro de operações, a apoiar os cerca de cem operacionais. Neste momento, a mesma centena de operacionais já só é auxiliada por dois meios aéreos.

O incêndio deflagrou ao início desta tarde no lugar de Lavandeira, freguesia de Selores, em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.

[Notícia atualizada às 18h08 de 23 de julho de 2025 para dar conta das mais recentes atualizações deste incêndio]