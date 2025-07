Gaza. Vigília denuncia situação "catastrófica" com bonecos ensanguentados

Dezenas de bonecos ensanguentados e embrulhados em lençóis e faixas brancas espalham-se em frente à Câmara Municipal do Porto, esta quarta-feira. A instalação é da autoria do coletivo "Occupy for Gaza", que organiza diariamente vigílias em solidariedade com o povo palestiniano. Também cartazes e bandeiras preenchem a praça Almeida Garret, com palavras de ordem contra a fome e as mortes.

João Pedro Krug é o organizador da vigília e descreve a situação humanitária em Gaza como "catastrófica". O ativista diz à Renascença que "85% da população" de Gaza está a passar fome. A vigília quer "aumentar a pressão e exigir ao Governo que corte imediatamente as relações diplomáticas e económicas" com Israel. A organização acredita que o posicionamento do governo português está a tornar os portugueses "cúmplices". "Está a banhar as nossas mãos com sangue", diz, facto que "não é aceitável para nenhum português". O foco da manifestação no infanticídio pretende salientar as vidas dos que "vão estar cá no dia de amanhã e vão ter de limpar os escombros do que está a acontecer", salienta Krug. Durante a instalação, um turista que passava pelo local manifestou-se verbalmente contra o evento. O momento não passou de uma troca de palavras acesa, mas João Pedro Krug conta que "vai acontecendo com alguma regularidade". O ativista discorda deste tipo de atitude "que agride quem se manifesta em nome da Humanidade", e lamenta que haja quem passe "além das injúrias para agressão física". "É inadmissível", defende. Ao longo da manhã, vários apoiantes empunharam bandeiras da Palestina e juntaram-se para reforçar os apelos.