Homem morre em despiste em Rio Maior

O despiste de um automóvel ligeiro provocou hoje a morte do condutor, um homem de 44 anos, na Azinheira, concelho de Rio Maior e distrito de Santarém, disse o segundo-comandante dos bombeiros locais.

"O veículo embateu num muro de uma casa. O homem foi sujeito ainda a manobras de reanimação, mas veio a falecer no local", afirmou à agência Lusa Luís Coelho.

Segundo este responsável, a vítima poderá também ter sofrido doença súbita, uma vez que se terá queixado de indisposição quando acordou.

O homem residia também na Azinheira, a poucas centenas de metros do local do acidente.

O alerta foi dado pelas 08:42, tendo sido mobilizados para o local nove operacionais e três viaturas, nomeadamente meios dos Bombeiros de Rio Maior, do Instituto Nacional de Emergência Médica com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e da GNR, segundo fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

A GNR está a investigar as causas do acidente através do seu Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação.