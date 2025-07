Ministra da Saúde diz que reorganização das urgências está praticamente concluída

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assegura que a reorganização das urgências está praticamente concluída.

Esta manhã, na cerimónia de aniversário do SNS 24, Ana Paula Martins realçou que a organização regional está em fase de conclusão.

Segundo a governante, “a reorganização das urgências em unidades regionais, atualmente numa fase muito próxima da sua conclusão por parte da Direção Executiva, não poderia ser implementada” sem estarem reunidas determinadas condições jurídicas que ainda precisam ser acrescentadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para além disso, essa implementação depende também de “termos efetivamente um processo já no âmbito de 'Ligue Antes, Salve Vidas', mais do que em velocidade cruzeiro, numa perspetiva de alargamento até ao final do ano”, acrescentou.

Embora reconhecendo que há problemas no SNS, a ministra da Saúde faz um balanço positivo do último inverno.

“Com o alargamento do Projeto 'Ligue Antes, Salve Vidas' e a criação dos Centros de Atendimento Clínico conseguimos que o último inverno fosse um dos mais tranquilos dos últimos anos: sem filas de ambulância à porta dos hospitais, com menos utentes nos serviços de urgência e uma diminuição de 15% nos tempos médios de espera”, afirmou.

“Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Sabemos e afirmamos que nem tudo está bem, nem podia estar”, reconheceu.

No discurso, Ana Paula Martins admitiu que há um caminho a percorrer nas urgências e recusou para já que sejam feitos balanços sobre o SNS.

Para a ministra da Saúde, a melhoria dos serviços de urgência pré-triada — seja na obstetrícia, na pediatria ou na urgência geral — é um caminho que exige persistência e continuidade.

“Não se faz num dia, não se faz num mês, não se faz num ano. Esta é uma revolução que não se vê, mas é a concretização, e daqui a uns anos faremos esse balanço. Nunca se pode fazer um balanço quando se está no meio de uma travessia, de um SNS mais ágil, integrado e mais próximo das pessoas”, disse.