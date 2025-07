Ordem dos Médicos pede esclarecimentos sobre agravamento da atividade no Amadora-Sintra

A Ordem dos Médicos pediu esclarecimentos urgentes à administração da Unidade Local de Saúde do Amadora-Sintra (ULSASI) sobre o agravamento da atividade no Hospital Fernando da Fonseca depois da abertura do novo hospital de Sintra.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte da Ordem dos Médicos que adianta que o pedido de esclarecimentos foi feito tendo em conta que a situação era já previsível.

Esta quarta-feira, o Diário de Notícias dá conta de que o desvio de médicos das escalas do Hospital Amadora-Sintra para a nova urgência, aberta há uma semana, está a provocar longas esperas e a fazer com que um médico fique responsável por 600 camas de internamento.

Segundo fontes citadas pelo jornal, “diariamente é retirado um médico da equipa fixa para Sintra”, tendo havido dias em que “um só médico de Medicina Interna teve de assegurar as duas urgências, o que é impensável”.

As queixas apontam também para a deslocação de internos recém-especialistas para o novo hospital, diminuindo os recursos disponíveis.

De acordo com o DN, há profissionais que ameaçam sair da unidade local de saúde.

A esta hora, de acordo com o portal SNS, um doente urgente terá de esperar 13 horas pelo atendimento no Amadora-Sintra.