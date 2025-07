PJ investiga tiroteio da última noite junto ao Time Out Market em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o tiroteio da última noite nas imediações do Time Out Market, no Cais do Sodré, em Lisboa.

À Renascença, fonte da PSP de Lisboa indica que o caso foi já entregue à PJ.

Na última noite, o comando metropolitano da PSP confirmou que não foram registados feridos e que os suspeitos estão em fuga.

Fonte da PSP disse inicialmente que os disparos aconteceram no Time Out Market, mas a assessoria de comunicação daquele espaço localizado esclareceu à Renascença que o tiroteio foi nas imediações, na zona do Cais do Sodré.

Segundo relatos de testemunhas, os disparos terão acontecido durante um confronto entre dois grupos.

Fonte da direção nacional da PSP disse à Renascença que foram efetuados disparos na via pública em direção a um cidadão, em possível ajuste de contas, e que os suspeitos encetaram fuga para parte incerta, não sendo possível ser identificados.

No local foram localizados invólucros, bem como dois sacos contendo roupa deixados pelos suspeitos, tendo sido devidamente preservados.

Foi dado conhecimento dos factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.



O motivo do incidente não é conhecido.

[notícia em atualização]