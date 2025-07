Reciclagem de equipamentos elétricos usados aumenta 57% no 1.º semestre

Os portugueses encaminharam para reciclagem mais de 20 mil toneladas de equipamentos elétricos usados nos primeiros seis meses do ano, aumentando 57% face a igual período de 2024, revelou a entidade responsável pelo sistema de recolha e reciclagem.

De acordo com o diretor de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado, citado em comunicado, “a maior parte dos equipamentos enviados para reciclagem, 84% do total, que corresponde a mais de 17 mil toneladas, foi recolhida através da rede Electrão que registou uma subida nas recolhas de 51% no último ano”.

Entre os equipamentos elétricos mais reciclados no primeiro semestre do ano, atendendo ao peso, estão sobretudo os grandes eletrodomésticos, como máquinas de lavar e de secar roupa, seguidos pelos equipamentos de regulação de temperatura, como frigoríficos, arcas congeladoras e radiadores. Surgem depois os pequenos aparelhos elétricos, como torradeiras e ferros de engomar; os equipamentos de informática e telecomunicações; ecrãs e televisores e as lâmpadas.

O Electrão é responsável por três sistemas de recolha e reciclagem de resíduos, embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados, gerindo uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com 15.300 locais de recolha no território nacional.

Campanhas de comunicação e sensibilização têm sido desenvolvidas para promover uma maior consciencialização ambiental e uma mudança de comportamentos, aumentando a recolha de residuos para reciclagem, entre as quais o Quartel Electrão e a Escola Electrão.

O Electrão oferece um serviço de recolha gratuita porta-a-porta para grandes eletrodomésticos, que nos primeiros seis meses do ano encaminhou para reciclagem mais de 388,8 toneladas de equipamentos no âmbito desta campanha que está ativa em 12 municípios da Área Metropolitana de Lisboa e da região Oeste.

Segundo Ricardo Furtado “o projeto tem vindo a crescer e pretende-se que, já este ano, seja alargado a mais concelhos. Além de ser um serviço cómodo para o cidadão, há a garantia de que os equipamentos usados são encaminhados para reciclagem sem risco de desvio”.

Um estudo desenvolvido pela Eletrão concluiu que “75% dos equipamentos elétricos usados, colocados pelo cidadão na via pública, para recolha posterior por parte dos serviços municipais, são desviados para o mercado paralelo e não chegam às unidades de tratamento onde seriam corretamente descontaminados e reciclados. Esta situação é preocupante tendo em conta que muitos equipamentos usados têm componentes perigosos”.