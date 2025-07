Repetição de segundo concurso da alta velocidade deve ser lançada "a muito breve trecho"

Em resposta à Lusa, a IP disse hoje que se mantém a construção de um novo edifício de passageiros em Coimbra-B, já o troço que anteriormente estava nesta PPP (Taveiro a Soure, com cerca de 11 quilómetros de extensão) será incluído "no âmbito da próxima PPP" do projeto da linha de alta velocidade, que irá até ao Carregado, contemplando uma estação em Leiria.

A decisão de revogar a contratação do consórcio da Lusolav esteve em linha com a Câmara Municipal de Coimbra, que defendeu a exclusão dessa proposta e o relançamento do concurso público com a maior urgência, apoiada posteriormente pela Assembleia Municipal, com uma moção da CDU aprovada por todas as forças, com exceção do PS e do Chega, que se abstiveram, e um voto contra do presidente União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades (PS).

Aqueles órgãos municipais de Coimbra criticavam o facto de a única proposta não respeitar a solução da IP, propondo um desvio da futura estação intermodal de Coimbra-B para Taveiro.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, em entrevista ao jornal Público no dia 28 de março, disse estar "convencido de que [o concurso] vai ser com o mesmo preço-base".

A linha de alta velocidade Lisboa-Porto deverá ligar as duas principais cidades do país em cerca de uma hora e 15 minutos, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria.