Santarém sob aviso amarelo por causa do vento e cerca de 30 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade nas regiões Norte e Centro até meio da manhã.

O vento deverá ser moderado de norte/noroeste, temporariamente sudoeste na costa sul do sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte, com rajadas até 70 km/h, na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As previsões apontam para uma pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Devido à previsão de vento norte, com rajadas de 70 km/h, em especial na parte mais litoral e nas serras, o IPMA colocou sob aviso amarelo, entre as 14h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira, o distrito de Santarém.

Em perigo máximo de incêndio rural estão esta quarta-feira cerca de 30 concelhos dos distritos de Faro, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

Segundo o IPMA, vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão hoje em perigo muito elevado de incêndio rural.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 11º C, na Guarda, e os 20ºC, em Faro, e as máximas entre os 23ºC, em Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Coimbra, e os 34ºC, em Castelo Branco.

A partir de quinta-feira prevê-se uma subida significativa da temperatura do ar, com valores de temperatura máxima acima de 30°C na generalidade do território do continente, devendo atingir 40°C em alguns locais, nomeadamente no interior da região Sul e no vale do Tejo.

A temperatura mínima deverá ultrapassar 20°C em alguns locais do interior, em particular na região Sul, vale do Tejo e Beira Baixa. Deverão ser emitidos avisos de tempo quente relativos a este evento a partir de dia 25.