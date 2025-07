Tiroteio junto ao Time Out Market em Lisboa

Um tiroteio ocorreu esta quarta-feira ao início da noite nas imediações do Time Out Market, no Cais do Sodré, em Lisboa.

Os suspeitos estão em fuga e ninguém ficou ferido, disse à agência Lusa fonte do comando metropolitano da PSP.

Fonte da PSP disse inicialmente que os disparos aconteceram no Time Out Market, mas a assessoria de comunicação daquele espaço localizado esclareceu à Renascença que o tiroteio foi nas imediações, na zona do Cais do Sodré.

O motivo do tiroteio não é conhecido.



A mesma fonte da PSP apenas acrescentou que "os suspeitos estão em fuga".



[notícia em atualização]