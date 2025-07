Administração do Santa Maria pediu cirurgias adicionais a dermatologistas

As cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foram realizadas a pedido da administração com o objetivo de aumentar o financiamento do Estado à unidade de saúde, avança o Expresso, que refere que os próprios médicos alertaram os gestores para os valores elevados de algumas cirurgias que realizavam.

Segundo o semanário, a estratégia passava pelos dermatologistas realizarem as cirurgias durante as consultas e estas serem contabilizadas como exames.

Assim, o hospital recebia do Serviço Nacional de Saúde o pagamento de um exame e não de uma cirurgia, enquanto os médicos só recebiam o salário.

O caso de elevados gastos no serviço de Dermatologia foi conhecido em maio, quando foi revelado que um só dermatologista do Santa Maria teria recebido 400 mil euros em 10 sábados de trabalho adicional em 2024. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público, mas levou responsáveis do hospital a serem ouvidos no Parlamento.

Auditorias internas ao hospital confirmaram graves irregularidades no serviço, com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) a ter concluído que o hospital gastou 40 milhões de euros em cirurgias adicionais desde 2022.

Números do Hospital de Santa Maria mostram que o valor pago pelas cirurgias feitas em horário adicional cresceu mais de 50% de 2022 para 2023, no ano em que a atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, dirigiu o hospital como presidente do Conselho de Administração do então Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospitais de Santa Maria e Pulido Valente -, cargo que ocupou até ao início de 2024.