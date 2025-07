Águias afastam gaivotas na praia de Matosinhos para evitar poluição da água

Todos os dias, das 7h00 às 9h00 e, depois, das 17h00 às 21h00, "Anémona" e "MM" entram em ação para afastar as inoportunas gaivotas que repousam no areal e que sobrevoam os céus de Matosinhos Sul.

Duas águias treinadas para afastar gaivotas do areal sobrevoam, diariamente, a praia de Matosinhos, na esperança de desviar do areal centenas, milhares de gaivotas.

Matosinhos Sul "agrada" às gaivotas

O hidrobiólogo Adriano Bordalo e Sá, docente do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), explica que o interesse das gaivotas na praia de Matosinhos verifica-se pelo facto de que "os animais encontram condições nesta zona para descansarem durante a noite” e para, durante o dia, se posicionarem no mar ou para “se irem alimentar”.

O elevado número de restaurantes na zona de Matosinhos Sul, o porto de pesca e o perfil dos caixotes do lixo da praia atraem as aves à zona, o que faz com que “estes animais se multipliquem e defequem as mesmas bactérias que são utilizadas como indicadores de contaminação fecal”.



"As gaivotas libertam para o meio ambiente um conjunto de organismos potencialmente petrogénicos, sejam eles vírus, sejam bactérias, sejam fungos ou parasitas, que, em certas situações, podem afetar a saúde dos utentes destas zonas balneares", precisa Bordalo e Sá.

Apesar de serem animais típicos de zonas costeiras, o desenvolvimento das cidades à beira-mar tem alterado os padrões de sobrevivência das gaivotas: “O desenvolvimento destas cidades aumentou o número de lixo urbano e as gaivotas e outros pássaros marinhos vêem nisto uma oportunidade."

“Se temos comida ali ao lado, porque hei-de voar, gastar energia para ir apanhar um peixe no mar?”, questiona o especialista do ICBAS.