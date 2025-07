Escolas precisam de mais quase 5 mil professores em setembro

No próximo ano letivo, as escolas precisam de recrutar 4.691 novos professores para garantir aulas para todos os alunos.



A estimativa resulta de um estudo de diagnóstico de necessidades docentes, realizado pela Universidade Nova de Lisboa, e que aponta que até ao ano letivo 2029/2030 fazem falta 20 mil novos professores.

Educação pré-escolar, professores do 1.º ciclo e docentes de português do segundo e terceiro ciclos, são os grupos de recrutamento com maior carência.

Olhando para as diferentes regiões do continente, no Norte e no Alentejo fazem falta docentes de Educação Pré-escolar, do 1.º ciclo. No 2.º ciclo são necessários docentes de Matemática e Ciências da Natureza e de Português. No 3.º ciclo e Secundário também fazem falta professores de Português.