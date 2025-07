Fogo que veio de Espanha e ativo em Vilar de Perdizes vai obrigar a reforço de meios

Um incêndio, que começou em Espanha e se propagou esta quarta-feira à tarde a Vilar Perdizes, Montalegre, vai "obrigar ao reforço de meios" esta noite, embora não haja populações em risco, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Neste momento, estão no local a combater o fogo, "com duas frentes ativas", em zona de mato, 110 operacionais e 35 viaturas, afirmou José Rodrigues do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Mas "por causa do vento e difíceis acessos vai haver reforço de meios esta noite", assegurou, receando-se a propagação do incêndio, apesar de uma das frentes estar a ceder aos esforços dos bombeiros no combate às chamas.

Este incêndio veio de Espanha e quando passou a fronteira as autoridades do reino espanhol alertaram a Proteção Civil portuguesa, explicou o mesmo responsável.

Além disso, ajudaram a combatê-lo, inclusive "com sete meios aéreos espanhóis", informou.

Ao todo, esta tarde estavam no local 13 meios aéreos, 15 viaturas de combate a incêndios e 71 operacionais, como constava na página oficial da Proteção Civil às 16:21.