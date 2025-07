Governo vai nomear reitor da UTAD Emídio Gomes novo presidente da Metro do Porto

O Governo quer nomear o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Emídio Gomes, para presidente da Metro do Porto, substituindo Tiago Braga, que está no cargo desde 2019.

"O acionista Estado tenciona designar o Professor Doutor Emídio Gomes para exercer, em simultâneo, os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da Comissão Executiva da empresa, para o mandato 2025-2027", pode ler-se numa carta remetida pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação à Área Metropolitana do Porto (AMP) a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira.

O gabinete de Miguel Pinto Luz recorda que, segundo os estatutos da Metro do Porto, "esta nomeação carece de consulta à Área Metropolitana do Porto, enquanto acionista", motivo pelo qual o Governo pediu "pronúncia formal" à AMP sobre a personalidade indigitada.

Na agenda da reunião do Conselho Metropolitano do Porto (órgão que reúne os 17 autarcas da AMP) marcada para sexta-feira, encontram-se pontos relativos à Metro do Porto, no caso a "pronúncia sobre a personalidade indigitada pelo Governo para Presidente do Conselho de Administração" e a "nomeação dos representantes da AMP, vogais não executivos, para o Conselho de Administração".

Emídio Gomes, atual reitor da UTAD e antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) entre 2013 e 2016, é licenciado em Engenharia Zootécnica (UTAD) e mestre e doutor em Ciências Biomédicas (Universidade do Porto), sendo Professor Catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS), no Porto, desde 2000.

Foi também Pró-Reitor da Universidade do Porto para a Inovação e Relações Empresariais (2009-2011) e Administrador Executivo da Junta Metropolitana do Porto (2005-2009), a antecessora da atual Área Metropolitana.

No seu currículo conta ainda com a presidência do Conselho de Administração da Agência de Inovação (2002-2005), tendo sido membro do Conselho Consultivo da COTEC (2003-2006) e do Conselho Estratégico da Universidade do Minho (2003-2009).