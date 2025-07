Incêndio controlado em Vilar de Perdizes, mas vigilância continua intensa

Está controlado o incêndio que começou ontem à tarde em Espanha e que se propagou a Vilar Perdizes, no concelho de Montalegre.

Mais de 110 operacionais, com o apoio de 36 viaturas e quatro meios aéreos, permanecem no terreno para garantir a vigilância e evitar reacendimentos.

À Renascença, fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil de Alto Tâmega e Barroso confirma que as chamas estão controladas e que o reforço de meios se deve ao aumento da intensidade do vento e à existência de vários pontos suscetíveis de reativação.