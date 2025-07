Lembra-se dos Ban? A banda regressa ao palco para um concerto inédito no Porto

A banda portuguesa Ban regressa aos palcos esta quinta-feira para um concerto no Pátio do Museu de História Natural da Universidade do Porto.

O festival "Noites no Pátio do Museu" fez reunir a banda numa aparição "pontual e particular", como conta à Renascença Ana Deus, integrante dos Ban.

Ana Deus fala em "aptação para um trio". A ela vai juntar-se João Loureiro, na voz, e Rui Fernandes, "que vai assegurar toda a parte instrumental".

"O Rui refez as programações das músicas e vai ainda tocar guitara e sax."

Quem for à Reitoria, aos "Leões", poderá rever os clássicos diretamente saídos do baú dos anos 80, como "Irreal Social, Dias Atlânticos e Mundo de Aventuras".

Ana Deus descreve o reencontro com os colegas da banda como "pacífica e alegre" e enaltece a oportunidade de poder "contar histórias do passado" e "rir um bocado dos disparates que uma pessoa faz quando é mais nova".

O reencontro dos BAN está integrado numa exposição da Universidade do Porto que "tem a ver com a cultura dos anos 80". Apesar da nostalgia do reencontro, Ana Deus, também vocalista da banda Três Tristes Tigres, garante que não haverá um retorno definitivo de Ban.

O concerto de Ban seguir-se-à ao da banda Conferência Inferno, que atua às 21h30. A entrada é gratuita. A iniciativa Noites no Pátio do Museu termina no sábado e leva ao palco instalado no pátio do museu da Reitoria da Universidade do Porto nomes como Trabalhadores do Comércio, Rão Kyao e Lu Yana.