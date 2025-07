Mais de 15 mil famílias pediram ajuda à Deco no primeiro semestre do ano

Mais de 15 mil famílias portuguesas pediram apoio à Deco no primeiro semestre deste ano devido a situações de sobre-endividamento. Na origem dos pedidos de ajuda estão o aumento das despesas com habitação e alimentação.

O número é idêntico ao do primeiro semestre do ano passado, como indica à Renascença Natália Nunes, da Associação de Defesa do Consumidor, que admite que esperava que esse número de famílias em dificuldades fosse menor, este ano.

“Já nos contactaram mais de 15 mil famílias, mas era expectável que o número diminuísse — até porque nós sabemos que tem sido, em grande parte, a questão da inflação e das taxas de juro que têm levado as famílias a enfrentar dificuldades nos últimos tempos”, indica.

A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco assinala, no entanto, que, apesar de a inflação ter baixado e as taxas de juro estarem também a descer, “as dificuldades das famílias” mantêm-se. O facto de os seus rendimentos não serem suficientes “está a levar as famílias a pedirem ajuda”.

O problema agrava-se com a solução encontrada para lidar com o aumento das despesas: recorrer a empréstimos pessoais e cartões de crédito.

“Muitos destes créditos destas famílias acabam por ser contraídos com o intuito de manter em dia as suas despesas, de conseguirem pagar aquilo que é a prestação da sua casa ou mesmo a renda da casa”, diz Natália Nunes, advertindo que o que as famílias estão a fazer “é agravar a sua situação”.

“E isso depois reflete-se num aumento do número de créditos que nós já registamos, em 2024, e estamos a registar em 2025, em que as famílias têm média tem 6 créditos”, acrescenta.

Segundo Natália Nunes, as situações mais angustiantes que chegam à Deco são de famílias com menores, cujo contrato de arrendamento não vai ser renovado.

“Esta é uma das situações mais angustiantes que nos aparece na Deco: é quando nós temos uma família que tem crianças a cargo e que nos vem dar conta de que recebeu uma carta do senhorio informando que o contrato de arrendamento não vai ser renovado. Muitas vezes, a família relata o desespero que sente na procura de uma casa — que, frequentemente, nem sequer existe no mercado”, completa.