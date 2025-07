Produção de azeite em 2024 com campanha mais produtiva de sempre e amêndoa bate recorde

A produção de azeite ascendeu a 180 mil toneladas em 2024, a segunda maior de sempre, e a de amêndoa atingiu um recorde de 91 mil toneladas, consolidando Portugal como o segundo maior produtor da UE, divulgou hoje o INE.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em contrapartida, segundo as "Estatística Agrícolas 2024" do Instituto Nacional de Estatística (INE), a vindima foi prejudicada por uma "forte pressão de doenças e fenómenos climáticos adversos", tendo registado uma quebra de 8,1% na produção.

De acordo com o instituto estatístico, a segunda maior produção de azeite da série estatística registada no ano passado refletiu "a maturidade do olival intensivo alentejano".