Vem aí muito calor. Temperaturas começam a subir esta quinta-feira

As temperaturas vão começar a subir esta quinta-feira e podem ultrapassar os 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental, em especial do interior.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a temperatura mínima deverá ultrapassar 20°C em alguns locais do interior, em particular na região Sul, vale do Tejo e Beira Baixa.

Para esta quinta-feira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial durante a tarde, e subida da temperatura máxima, exceto no Nordeste Transmontano e na Beira Interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11ºC, na Guarda, e os 20ºC, em Faro, e as máximas entre os 23ºC, em Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo, e os 34ºC, em Castelo Branco.

Em perigo máximo de incêndio rural vão estar mais de 60 concelho dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Vários concelhos do Interior Norte e Centro e Algarve vão estar em perigo muito elevado de incêndio rural.

Por causa do tempo quente, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre entre as 9h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado.