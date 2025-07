Aeroporto de Lisboa. Greve causa atrasos e cancela 19 voos

"Eu acredito que em alguns casos esteja a ser um caos absoluto, uma vez que têm deixado entrar os passageiros com a bagagem para tentar contornar a situação", denunciou.

Em declarações à Lusa, Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), avançou que, até às 15h00, pelo menos 25 voos tinham partido apenas com passageiros, sem bagagem nem carga .

A gestora dos aeroportos nacionais aconselha os passageiros com voos operados pela Menzies, empresa responsável pelos serviços de assistência em escala, a contactar previamente a respetiva companhia aérea para confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

A greve dos trabalhadores da SPdH/Menzies (antiga Groundforce) já provocou o cancelamento de 19 voos - nove chegadas e dez partidas - no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa , segundo dados da ANA - Aeroportos de Portugal enviados à Lusa.

A greve, convocada pelo SIMA e pelo Sindicato dos Transportes (ST), iniciou-se às 00h00 desta sexta-feira e prolonga-se até às 24h00 de segunda-feira.

Trata-se da primeira de cinco greves de quatro dias marcadas para os fins de semana até ao início de setembro.

Em agosto, os períodos de greve estão agendados para 8 a 11, 15 a 18, 22 a 25 e 29 de agosto a 1 de setembro.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão o fim de salários base abaixo do salário mínimo nacional, o pagamento das horas noturnas, melhores condições salariais e a manutenção do acesso ao parque de estacionamento nos mesmos moldes anteriores.

Em comunicado enviado às redações, o SIMA denunciou ainda falhas "graves de segurança" nos serviços da SPdH/Menzies, como a existência de apenas um técnico por porta de embarque e a presença de trabalhadores sem formação adequada a prestar serviço na companhia aérea Delta.

O sindicato alertou também para procedimentos "inseguros", como pedidos de carregamento de bagagens feitos por telefone entre departamentos, o que considera uma violação das normas de segurança aeroportuária.

Segundo o sindicato, esta sexta-feira cerca de 30 voos terão saído sem bagagens embarcadas, o que poderá causar "sérios transtornos" aos passageiros à chegada.

Nesse sentido, no mesmo comunicado, a estrutura sindical questiona ainda a ausência de inspetores da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) nos aeroportos, e exige uma intervenção urgente das entidades competentes.

O Tribunal Arbitral determinou serviços mínimos para a assistência a todos os voos relacionados com situações críticas de segurança, voos de emergência, militares, de Estado e voos da TAP em "night-stop" em escala europeia, bem como ligações regulares entre Lisboa e os Açores e Madeira, e entre o Porto e os arquipélagos.