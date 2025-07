Autarcas do Grande Porto aprovam nomeação de Emídio Gomes para presidente da Metro

Os autarcas da Área Metropolitana do Porto deram esta sexta-feira parecer favorável à nomeação de Emídio Gomes como presidente da Metro do Porto, tendo também designado Luísa Salgueiro, Silva Tiago e Cristina Pimentel como vogais não executivos da transportadora.

Em causa está o parecer não vinculativo necessário para o Governo poder avançar formalmente com a nomeação de Emídio Gomes para o cargo, depois de ter avançado essa intenção à Área Metropolitana do Porto (AMP).

A proposta de parecer favorável não registou objeção de nenhum dos 10 autarcas presentes na reunião do Conselho Metropolitano (órgão que reúne os 17 autarcas), que decorreu esta sexta-feira na sede da AMP, no Porto.

Os autarcas aprovaram ainda os nomes da presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro (PS), do presidente da Câmara da Maia, Silva Tiago (PSD), e de Cristina Pimentel (independente) como vogais não executivos da Metro do Porto no próximo mandato.

Segundo o presidente da AMP, Jorge Sequeira, houve um voto em branco em Luísa Salgueiro, um em Silva Tiago e dois em Cristina Pimentel.

Se Luísa Salgueiro e Silva Tiago já ocupavam cargos não executivos na empresa, Cristina Pimentel, que é presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP, detida maioritariamente pelo município do Porto), regressa à Metro do Porto após se ter demitido em novembro de 2024.

À data, ao sair de vogal não executiva, alegou falta de confiança institucional e acusou o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, de faltar à verdade, considerando estarem "irremediavelmente comprometidas as relações de confiança exigíveis para a manutenção do cargo". .

Cristina Pimentel acusou então Tiago Braga de procurar "responsabilizar a STCP pelos atrasos e indefinições do projeto das futuras linhas de metrobus na cidade do Porto", e à data a Metro do Porto não quis comentar.