Contenção física leva a sentimentos de "violação da dignidade" nos idosos, aponta estudo

Uma prática comum em lares e hospitais, a contenção física - o ato de prender idosos em camas de lares e hospitais - leva a "sentimentos de punição, violação da dignidade e perda de liberdade nos idosos", conclui um estudo da Universidade Católica Portuguesa (UCP), que está em fase de conclusão.

À Renascença, o autor do estudo, Sérgio Deodato, admite que os profissionais de saúde "recorrerem à contenção física para evitar quedas, para evitar que as pessoas arranquem os tubos, o soro, para proteger os cidadãos proteger os cidadãos", mas "na perspetiva ética e jurídica é uma má prática".

O investigador apresenta como principal alternativa a contenção química, ou seja, "a administração de medicamentos, por via endovenosa, através de um soro, tem um efeito imediato, ou através de comprimidos", mas "os profissionais de saúde têm alguma relutância" em relação ao método.

"São fármacos relaxantes, mas que têm como efeitos secundários a possibilidade de fazer paragem respiratória, mas isso muitas vezes é mito, porque de facto só em altas doses é que existe esse risco, e por outro lado, havendo uma formação adequada do manuseio desses fármacos, esses riscos não acontecem", vinca.

Sérgio Deodato lamenta ainda a "falta uma formação ética e jurídica entre os profissionais de saúde".

"Na medicina, em que a carga horária é maior, porque são cursos de seis anos, gasta-se 0,8% na formação ética. É impossível um médico ou um enfermeiro com tão pouca formação de base ter depois uma consciência ética para todas as questões éticas da sua atividade profissional", conclui o autor do estudo.