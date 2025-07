Detido suspeito de ameaçar vizinhos e disparar contra cães e gatos

Um homem de 73 anos detido na quarta-feira, na Póvoa de Varzim, suspeito de ameaçar vizinhos e disparar contra cães e gatos, vai usar pulseira eletrónica e não pode voltar a casa, revelou esta quinta-feira a PSP.

Segundo comunicado da Polícia, a detenção ocorreu pelas 08h00 de quarta-feira, na Rua da Herança, na sequência de denúncias feitas pelos vizinhos do suspeito, que referem que o homem tentou matar a tiro os animais, além de que ameaçou a vida dos vizinhos.

No decurso do cumprimento de mandados de busca, acrescenta a PSP, foram apreendidas uma carabina calibre 22 milímetros (mm) com silenciador e mira telescópica, duas armas de ar comprimido, duas espingardas de fogo longas, 554 detonadores pirotécnico e 17 velas de dinamite.

A Polícia assinala ainda a apreensão de 103 cartuchos de 12 mm, 18 munições de calibre 6.35 mm, oito chumbos de calibre 4.5 mm, 61 munições de calibre 9 mm e 402 munições de calibre 22 mm, para além de uns binóculos.

Presente às autoridades judiciárias competentes, foi-lhe aplicada a medida de coação de tratamento psicológico, proibição de contacto e aproximação dos vizinhos, além de que vai usar pulseira eletrónica e está obrigado a manter-se a 500 metros de distância da residência, descreve o comunicado.