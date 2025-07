Fim de semana de muito calor coloca todo Portugal continental em aviso amarelo

Este fim de semana vai ser de muito calor em Portugal e todo o território continental vai mesmo estar sob aviso amarelo.

A partir de sábado, o aviso amarelo estende-se de norte a sul do país. Só as regiões autónomas de Madeira e Açores mantêm-se a verde, com temperaturas ligeiramente mais reduzidas.

Portugal inteiro estará em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) pelo menos até segunda-feira.

Sábado será de resto o dia mais quente deste fim de semana, com máximas a aproximarem-se dos 40 graus no Alentejo. Praticamente todo o país terá máximas acima dos 30 graus.

O calor prolonga-se no domingo, mas com uma queda nas temperaturas máximas e mínimas.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para os próximos dias no continente tempo quente com valores superiores à normal climatológica desta altura do ano.

Esta subida de temperatura deve-se, segundo o IPMA, “à intensificação de um anticiclone localizado sobre os Açores e o estabelecimento de uma crista associada a esse anticiclone que se estenderá até ao golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.

Nestas situações, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.