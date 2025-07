Igreja Católica aplaude envio da lei de estrangeiros para o Constitucional

A coordenadora do Fórum de Organizações Católicas para a Imigração, Eugénia Quaresma (Forcim) mostra satisfação pelo envio das alterações à lei de estrangeiros para o Tribunal Constitucional.

À Renascença, Eugénia Quaresma descreve a decisão conhecida esta quarta-feira como uma prova de que a lei precisa de mais reflexão.

"É um indicador de que, de facto, a lei carecia de maior revisão. Não é a questão das migrações que está em causa, é mesmo um ou outro especto que põe em causa direitos universais de cada um e do que tem a ver com a dignidade humana”, refere.

Eugénia Quaresma, que chegou a ser recebida pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República a quem alertou para vários pontos do decreto como o reagrupamento familiar, lamenta a pressa com que o diploma foi feito.

“É importante ver todos aqueles pareceres que são obrigatórios e que fazem parte do processo legislativo na aprovação de uma lei. Até, para nós percebermos alguns efeitos daquilo que foi o primeiro objetivo do Governo, de estancar o fluxo migratório, e isso aconteceu com o fim das manifestações de interesse. Precisávamos de dar tempo aos serviços para recuperar e não provocar, pelo modo como as coisas foram comunicadas, uma maior afluência aos serviços ou uma maior preocupação aos cidadãos”, alega.

A coordenadora defende que a legislação relativamente à imigração deve ser muito bem ponderada: “Não pode estar refém de dizeres ideológicos. Tem de haver um entendimento político e consensual. Já o tivemos no passado e conseguimos bons resultados ao nível da integração e do acolhimento. É para lá que temos de caminhar”, sustenta.

O Presidente da República enviou a lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional e pede urgência na fiscalização preventiva.

Na nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta dúvidas sobre várias normas, nomeadamente, quanto às alterações que o Governo quer fazer ao reagrupamento familiar.

O Chefe de Estado considera que as alterações à Lei dos Estrangeiros "parecem restringir, de forma desproporcional e desigual, o princípio da união familiar, podendo não acautelar o superior interesse da criança, forçada a lidar com separações prolongadas".



Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta também que as alterações podem provocar o "aumento de percursos migratórios irregulares por parte de outros membros da família que passam a estar excluídos do direito ao reagrupamento, como é o caso do cônjuge".

O Presidente da República questiona também os limites de recurso aos tribunais das decisões da AIMA, o "que parece atentar aos princípios constitucionais de acesso à justica".