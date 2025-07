Incêndio em Cinfães dominado perto do meio-dia

Um incêndio em Cinfães está a ser combatido esta sexta-feira por cerca de 130 bombeiros, 34 meios terrestres e sete meios aéreos.

O fogo com duas frentes ativas está a consumir uma zona de mato, sem colocar habitações em risco.

O incêndio terá começado na quinta-feira, ao final da tarde, segundo o site da Proteção Civil.

Fonte do sub-comando regional da Proteção Civil do Tâmega e Sousa indica que o vento no local está a dificultar os trabalhos.

O combate às chamas vai continuar a ser reforçado com meios áereas e máquinas de arrasto, segundo a mesma fonte.