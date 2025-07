​Na praia ou no campismo, dê sangue. Começou a colheita em locais de férias

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) deu início à campanha de verão para colheita de sangue em locais de férias.

A campanha arrancou a 24 de julho e prolonga-se até meados do mês de setembro em vários pontos do território nacional, de norte a sul, e surge numa altura em que as baixas reservas de sangue já obrigaram, por exemplo, ao cancelamento de cirurgias.

No total são quase 50 locais de colheita, muitos deles instalados em praias ou parques de campismo.

“Apelamos a todos, que antes ou durante as férias, façam uma dádiva de sangue, pois assim poderemos manter as reservas de sangue em níveis adequados e dar resposta às necessidades dos doentes que precisam de transfusões sanguíneas para viver”, lê-se na nota do IPST.

O IPST assegura que “dar sangue é um gesto simples, sem contraindicações para adultos saudáveis” e que basta ter mais de 18 anos, peso igual ou superior a 50 kg e ser saudável, para poder fazer a contribuição.

“No momento da dádiva é importante estar bem hidratado e alimentado”, nota ainda o IPST.

A lista dos pontos de colheita nos locais de férias está disponível aqui. O IPST acrescenta que, a estes pontos, somam-se os restantes locais habituais para dar sangue.