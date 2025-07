Quatro voos cancelados e cinco divergiram no Aeroporto da Madeira devido ao vento

Quatro voos foram cancelados esta sexta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, e cinco divergiram para outros aeroportos, devido ao vento forte na zona leste da ilha.

A página na internet da ANA - Aeroportos de Portugal sinaliza o cancelamento de duas chegadas e duas partidas entre as 00h00 e as 12h00 desta sexta-feira, indicando também que cinco voos, provenientes de Lisboa, Londres e Manchester, divergiram.

A ANA alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) no dia de hoje e solicita aos passageiros que confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Embora o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não tenha emito qualquer aviso para o arquipélago, o vento que se faz sentir na zona de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional da Madeira, está a condicionar a operação.