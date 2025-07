Reforçados meios de combate ao incêndio no Parque natural de Montesinho

Os meios aéreos foram reforçados no combate ao incêndio no Parque natural de Montesinho.

As chamas consomem mato na zona de Aveleda, concelho de Bragança. O fogo deflagrou poucos minutos depois do meio-dia e teve uma evolução rápida, segundo o comandante sub-regional de Trás-os-Montes. No combate estão, neste momento, 206 operacionais, auxiliados por 67 veículos e sete meios aéreos, incluindo espanhóis. O incêndio apresenta, de momento, duas frentes ativas e lavra com bastante intensidade.

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, afirmou, pelas 14h00, os meios de combate estavam a ser reforçados, mas que "não há populações ou bens em perigo". "As chamas ardem numa zona de mato isolada", confirma.

[Notícia atualizada às 17h13 de 25 de julho de 2025]