"Sinto-me feliz. Vivemos com outras condições"

Em meados da década de 70, para libertar espaço de construção noutros locais da cidade, começaram a surgir as primeiras barracas nas margens do Nabão, à entrada da cidade de Tomar. Eram poucas, de início, mas, aos poucos, juntaram-se outras famílias do concelho. E até ali se instalaram famílias vindas de municípios da Área Metropolitana de Lisboa. A última das 66 barracas do bairro do Flecheiro foi abaixo há dois anos, pondo fim ao processo de realojamento de 240 pessoas. "É uma grande diferença. Temos uma casa, nossa. Temos outras condições", explica Maria Romeiro Mendes, que nasceu e passou a maior parte da vida no Flecheiro e que foi realojada, com a família, num dos bairros sociais da cidade.

Sandra, irmã de Maria, também realojada pela Câmara, admite que tem saudades dos tempos que ali passou. "Fomos para melhor, para uma casa com tudo, em condições. Mas sentimos falta disto, do nosso cantinho, da nossa liberdade. Tínhamos aqui a família, mas agora uns estão lá para cima, outros para outro lado... Estamos separados...", lamenta Sandra, que, tal como a irmã, trabalha para a autarquia nas escolas da cidade, como auxiliar de educação.

De fato de trabalho sujo de tinta, Carlos Fragoso, está atento à conversa. Primo de ambas, também é funcionário público.

"Sou, sim senhor", diz, orgulhoso. "Trabalhei dois anos seguidos no programa C+, em que fui estudar e tirei o nono ano à noite. Depois concorri à camara e entrei, como pintor. Sinto-me feliz, por ter o meu trabalho e as minhas obrigações". Autarquia suportou soluções habitacionais A criação de emprego foi também uma das preocupações da autarquia, que ainda hoje "insiste" com alguns dos antigos residentes no Flecheiro para que concluam o ensino obrigatório de forma a poderem, por exemplo, aceder a concursos de contratação pública. Mas voltemos atrás. O primeiro desafio do município foi fazer com que a comunidade acreditasse que o problema ia ser resolvido e que se encontrariam soluções. Fez-se um levantamento das famílias ali residentes, das suas necessidades e os serviços da câmara criaram as condições para responder que se concedessem casas a quem ali vivia.

"Foram atribuídas habitações em dois dos nossos bairros sociais, mas também noutros locais da cidade e do concelho. Reabilitámos algumas habitações nesses bairros sociais, fizemos algumas aquisições de outras habitações mais dispersas e reabilitámos dois ou três edifícios propriedade do município, no centro histórico, que estavam devolutas", explica Hugo Cristóvão, autarca de Tomar. Foi um processo longo, "de ir encontrando essas soluções", que durou pouco mais de dois mandatos autárquicos. E não houve apoios do estado. "Não tivemos apoios do IHRU ou de outras instituições do estado para encontrar essas soluções habitacionais. Nomeadamente para a construção ou reabilitação de habitação, cujos custos saíram diretamente do nosso orçamento municipal", o que fez demorar o processo.