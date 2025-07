Turista resgatado de helicóptero na montanha do Pico desrespeitou regras de acesso

O turista que foi resgatado na quinta-feira pela Força Aérea após ter subido à montanha do Pico, nos Açores, desrespeitou o regulamento e está sujeito ao pagamento dos custos associados à operação, diz o Governo Regional.

A Força Aérea realizou, na quinta-feira, o "resgate complexo" de um homem de nacionalidade holandesa que se encontrava "encurralado numa zona escarpada" da montanha do Pico, nos Açores, através de um helicóptero EH-101 Merlin.

O secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, disse hoje à agência Lusa que se trata de um caso de "acesso indevido" à Reserva Natural da Montanha do Pico.

Segundo o governante, o turista não validou o acesso na Casa da Montanha e fez a subida "sem registo de entrada prévio", contrariando o regulamento em vigor.

"Como tal, e de acordo com o disposto no regulamento de acesso à Casa da Montanha, o acesso não autorizado, constitui uma contraordenação ambiental, pelo que será instaurado o respetivo processo", disse.

Além disso, nos termos do mesmo regulamento, tratando-se de um resgate efetuado em resultado do incumprimento no acesso à reserva natural, "os custos inerentes ao resgate, no valor de 1.200 euros, serão também imputados ao visitante, sendo que qualquer outro custo associado a este resgate será também automaticamente imputado" ao cidadão.

"A montanha é um local protegido e, além disso, apresenta um ambiente desafiador e exigente, sobretudo fora do trilho homologado, daí a importância do acesso ser regulado e controlado e de serem observadas as boas práticas para garantir a segurança dos utilizadores e das equipas de resgate e para evitar situações desta natureza, de futuro", explicou.