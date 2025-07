Uma tonelada de haxixe e metralhadoras apreendidas em Aljezur

As autoridades policiais detiveram esta sexta-feira dois homens por tráfico de estupefacientes e apreenderam uma tonelada de haxixe e metralhadoras, numa operação que permitiu também intercetar três armas, em Aljezur, anunciou a Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF) da GNR.

Os detidos têm 29 e 57 anos e são suspeitos de tráfico de estupefacientes por via marítima, precisou a UCCF da GNR num comunicado, assinalando que a operação foi realizada por elementos do Destacamento de Controlo Costeiro (DCC) de Sines, com reforço de militares do Destacamento de Olhão.

A intervenção policial permitiu apreender "1.027,50 quilogramas de haxixe, três armas de calibre de guerra e 2.450 litros de combustível", tendo sido realizada no concelho de Aljezur, no distrito de Faro, especificou a GNR.

"A operação foi desencadeada no âmbito de uma ação de patrulhamento realizada durante a madrugada, no decurso da qual os militares da Guarda detetaram uma embarcação a aproximar-se da costa, procedendo ao transbordo de fardos de serapilheira para veículos ligeiros de mercadorias", justificou.

Ao perceberem-se das movimentações da embarcação e do transbordo para os veículos, as autoridades colocaram no terreno um dispositivo destinado a intercetar os suspeitos, que procedeu à detenção dos dois homens, acrescentou a GNR.

Além da droga, das armas e da gasolina, que estava distribuída por 98 jerricãs de combustível, fora ainda apreendidas 74 munições e três veículos, indicou também a GNR, referindo que "os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lagos".

A UCCF considerou que o tráfico de droga está a ser dificultado pela "intensificação da vigilância e patrulhamento pela orla costeira" que tem exercido ao longo da costa portuguesa para "combater a ameaça relacionada com o crime de tráfico internacional de estupefacientes" e "impedir a introdução de produto estupefaciente no mercado europeu".