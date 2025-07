Vai arrendar casa nas férias? Autoridades registam muitas burlas

PSP e a GNR registaram, desde 2023, mais de quatro mil casos de burla relacionados com o aluguer de casas para férias.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana alerta, esta sexta-feira, para o fenómeno e avança que desde 2023 registou 436 casos - 44 nos primeiros seis meses deste ano.

Na nota enviada à Renascença, a GNR adianta que Faro, Porto e Braga são os distritos mais afectados. Em dois anos e meio, a Guarda contabilizou 95 casos na capital do Algarve, 11 deles no primeiros semestre do ano.

Em dois anos e meio, foram detidas pela GNR 101 pessoas suspeitas da prática do crime - 12 no presente ano. Foram ainda identificados 140 suspeitos desde o inicio de 2023 - 33 entre janeiro e 30 de junho de 2025.

No comunicado, a GNR indica que a maioria dos casos está relacionada com casos de imóveis que são colocados na Internet a preços mais baixos face à concorrência, que pedem de imediato o pagamento de um valor monetário - o "sinal"- para se assegurar a casa pretendida.

A Guarda Nacional Republica pede aos cidadãos que "desconfiem sempre" destas ofertas e "optem por visitar o imóvel presencialmente". Entre os conselhos deixados, a GNR sugere que se pesquise o imóvel em várias plataformas, se solicite fotografias adicionais do alojamento, que se peça a identificação ao anunciante que se verifique através de um multibanco se o titular da conta bancária corresponde ao nome do proprietário.

Já esta sexta feira, o Jornal de Notícias avança com dados da PSP que já contabilizou 748 denuncias entre janeiro e junho deste ano - mais 17% que no mesmo período do ano passado. No total desde 2023, a PSP contabilizou 3 801 casos de fraude no arrendamento de casas para férias.