Ameaça de bomba em avião foi "falso alarme". Dois passageiros foram detidos para interrogatório

Foi falso alarme. A ameaça de bomba num avião que teve de aterrar de emergência em Lisboa, este sábado, não foi, no entretanto, confirmada pela Polícia Judiciária, que entrou a bordo do aparelho e garantiu que se tratava de uma falsa ameaça.

"Na sequência deste falso alarme, dois passageiros foram detidos para interrogatório, por suspeita de responsabilidade na comunicação da ameaça", indicou a empresa SATA Azores Airlines, num comunicado divulgado pelas 15h30.

Perante esta comunicação da companhia aérea, a Renascença questionou, a Polícia de Segurança Pública (PSP), que não adiantou qualquer informação.

Passageiros estão, agora, a desembarcar gradualmente após falso alarme que levou avião da SATA que seguia para Bilbau ter aterrado de emergência em Lisboa. Irão agora passar por um rastreio da Unidade Especial de Polícia (UEP).

A informação inicial foi avançada pelo Correio da Manhã e CNN Portugal e confirmada à Renascença por Margarida Castro Martins, diretora do serviço municipal Proteção Civil de Lisboa.

"Recebemos a informação por volta das 12h25 de um alerta vermelho no aeroporto devido a uma ameaça de bomba numa aeronave proveniente de Ponta Delgada", confirma a diretora, que adianta que, às 12h38, o alerta passou para laranja e que o avião acabou por aterrar na capital "pelas 12h50".

"Neste momento, a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública tomam conta da ocorrência", acrescenta, adiantando que as autoridades estão agora a "proceder à vistoria do avião e a falar com os passageiros".

A responsável assegura, ainda, que não há, para já, nenhuma indicação de situação de ferimentos entre passageiros.

"Os meios do Regimento de Sapadores Bombeiros, da Proteção Civil e do INEM estão de prevenção no aeroporto. O dispositivo está preparado para que, assim que as autoridades policiais derem o aval, poder dar o apoio que for necessário às pessoas que estão no avião", termina.

Importa referir que se trata de um avião da companhia aérea SATA, que seguia para Bilbau quando fez um desvio para Figo Maduro, onde aterrou e foi de imediato rodeado de autoridades policiais e bombeiros. Em situações de emergência que possam colocar em causa a segurança das infraestruturas de um aeroporto, há uma série de procedimentos que devem ser seguidos pelas autoridades oficiais, quer se trate de uma ameaça real ou não, para garantir a segurança de todos os envolvidos.

No entretanto, a SATA Azores Airlines, que opera o aparelho envolvido neste incidente, confirmou, igualmente, o sucedido.

"O comandante acionou o protocolo de segurança e divergiu o voo para o aeroporto de Lisboa", começa por dizer a companhia, em comunicado, confirmando a "ameaça de bomba a bordo do voo S4 504, que efetuava a ligação entre Ponta Delgada e Bilbau".

"De momento decorrem entrevistas aos passageiros e tripulação por parte das autoridades por forma a aturar os responsáveis por tal ocorrência", explica a empresa, em comunicado citado pela agência Lusa, e onde assegura que a situação lhe "é completamente alheia" e que o incidente apenas afetou aquele voo - a restante operação da companhia aérea decorre como previsto.

[Notícia atualizada às 16h11 de 26 de julho de 2025 para acrescentar o comunicado da SATA Azores Airlines, companhia que operava o aparelho envolvido no incidente]