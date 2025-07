Colisão de um ligeiro com duas motos faz um morto em Tavira

Uma colisão entre um automóvel ligeiro e duas motorizadas em Tavira causou um morto e um ferido grave, disse este sábado à Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um porta-voz do Comando Sub-regional do Algarve da ANEPC disse que a colisão aconteceu na Estrada Nacional 125 (EN125), na zona de Pedras de El-Rei, em Santa Luzia no município de Tavira.

De acordo com o portal na Internet da ANEPC, o alerta foi dado às 01h50 e foram destacados para o local 17 operacionais e seis viaturas de emergência.

O porta-voz disse que a vítima mortal e o ferido foram transportados para o Hospital de Faro, onde a morte foi confirmada.

A colisão obrigou ao corte do trânsito na EN125, entre as 02h00 e as 05h33, acrescentou a mesma fonte.