Despiste na Ponte Vasco da Gama obriga a corte da via no sentido norte sul

O despiste de uma viatura ligeira, este sábado à noite na Ponte de Vasco da Gama, e os trabalhos para desencarcerar três vítimas obrigaram ao corte de uma via no sentido norte sul, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o chefe de equipa do Sub-Comando Regional de Setúbal, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os trabalhos de "desencarceramento das três vítimas" deste acidente estão a decorrer, pelo que a via do lado esquerdo está interrompida e embora existam mais duas vias, "o trânsito está condicionado", explicou.

O alerta foi dado às 19h57 e ainda não é possível saber o estado em que se encontram as vítimas, adiantou a mesma fonte.

No local, estão neste momento 11 operacionais e quatro viaturas envolvidos nos trabalhos necessários para socorrer as vítimas deste acidente.