Diretor de ortopedia do Hospital Dona Estefânia afinal não se demitiu

[Notícia atualizada às 11h21 de 26 de julho de 2025 para dar conta de que, afinal, Delfin Tavares não se demitiu, confirmação dada à Renascença por fonte da unidade local de saúde de São José]



O diretor do serviço de Ortopedia do Hospital de D. Estefânia, em Lisboa, afinal não se demitiu, como tinha avançado a SIC, que citava fonte próxima do processo.

Segundo aquele canal, Delfin Tavares, médico no hospital que faz parte da Unidade Local de Saúde de São José há mais de 20 anos e especialista em Ortopedia Pediátrica, teria tomado a decisão por não ter condições para assegurar as cirurgias de ortopedia pediátrica, devido à falta de recursos humano e materiais.

A decisão comprometia o resto do país, já que o hospital D. Estefânia acolhe os casos mais complexos no serviço de Ortopedia.

No entanto, e em resposta à Renascença, fonte da unidade local de saúde de São José adianta que, afinal, Delfin Tavares não se demitiu. "A 14 de julho, o responsável entregou pedido de denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de setembro de 2025".

Até essa data, Delfin Tavares mantém "todas as responsabilidades e competências inerentes ao cargo de responsável da Unidade de Ortopedia Pediátrica do Hospital Dona Estefânia", adianta a mesma fonte.