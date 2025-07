Diretor de ortopedia do Hospital Dona Estefânia apresenta demissão

O diretor do serviço de Ortopedia do Hospital de D. Estefânia, em Lisboa, apresentou a demissão, avança a SIC, que cita fonte próxima do processo.

Delfin Tavares, médico no hospital que faz parte da Unidade Local de Saúde de São José há mais de 20 anos e especialista em Ortopedia Pediátrica, tomou a decisão por não ter condições para assegurar as cirurgias de ortopedia pediátrica, devido à falta de recursos humano e materiais.

A decisão vem comprometer o resto do país, já que o hospital D. Estefânia acolhe os casos mais complexos no serviço de Ortopedia.