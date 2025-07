Apanhado suspeito de furto de carro que fugiu de tribunal em Esposende

A PSP anunciou este domingo a detenção de um homem que tinha fugido do Tribunal de Esposende, quando ia conhecer as medidas de coação, por alegado furto de um automóvel.

Num comunicado, a PSP revelou que o homem "foi intercetado por Agentes do Comando de Braga, ao final da manhã deste sábado".

"Após a detenção na cidade de Braga, o suspeito foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Braga, sendo deste modo cumprido o mandado de detenção já anteriormente emitido pela competente autoridade judiciária" acrescentou a PSP.

Uma fonte da GNR disse à Lusa que a fuga aconteceu em 18 de julho, quando o suspeito foi ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final, terá dito a uma funcionária do tribunal que ia falar com o seu advogado.

"Saiu por uma porta lateral e colocou-se em fuga", para a qual terá usado uma bicicleta que "apanhou ali à mão", acrescentou a mesma fonte.

O suspeito, com antecedentes criminais, tinha sido originalmente detido pela GNR em 16 de julho nas Marinhas, Esposende, conjuntamente com mais um homem e uma mulher.

Na ocasião, a GNR recuperou ainda uma viatura furtada.