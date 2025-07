Fogo em Ponte da Barca mantém-se ativo mas sem habitações em risco

O incêndio que deflagrou no sábado à noite no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, continua este domingo ativo e com várias frentes, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, "não há habitações em risco".

Cerca das 09h30 estavam envolvidos no combate a este incêndio 80 operacionais, 21 viaturas e quatro meios aéreos.

Um porta-voz do Comando Sub-regional do Alto Minho da ANEPC disse na madrugada de hoje que o combate às chamas tem sido dificultado pelos "difíceis acessos" à zona.

A mesma fonte sublinhou, no entanto, que o incêndio, perto da localidade de Parada, na freguesia de Lindoso, está apenas "a arder em zona de mato", sem ameaçar qualquer povoação.

O alerta para este fogo foi dado por volta das 21h47 de sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu até às 18h00 de terça-feira o aviso amarelo devido ao tempo quente em 13 distritos de Portugal continental, terminando este alerta às 21h00 de segunda-feira em Faro.

Atualmente já sob aviso amarelo, os distritos do Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu irão continuar sob alerta até ao final do dia de terça-feira.

Em Braga, Porto e Viana do Castelo, o IPMA alerta para os valores elevados da temperatura máxima "em especial no interior do distrito".

O IPMA prevê para os próximos dias no continente tempo quente com valores superiores à normal climatológica desta altura do ano.