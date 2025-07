Greve na Menzies cancela 36 voos no aeroporto de Lisboa

Vinte e duas partidas e 14 chegadas previstas para este domingo no aeroporto de Lisboa foram canceladas devido à greve dos trabalhadores da SPdH/Menzies (antiga Groundforce), disse uma fonte sindical à agência Lusa.

"Na placa do aeroporto de Lisboa, está instalado um verdadeiro caos", adiantou Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), ao fazer um ponto de situação do terceiro dia de greve, às 19h50.

O sindicalista salientou que os efeitos do confito laboral, além dos 36 cancelamentos e dos atrasos em vários voos, sentiram-se também no fluir da bagagem, muita da qual tem vindo a acumular-se. .

"Vai demorar pelo menos uma semana para se conseguir repor a normalidade da bagagem", afirmou.