Incêndio atinge armazém de materiais de construção em Coimbra

Um incêndio deflagrou, esta tarde, numa fábrica de materiais de construção civil em Antanhol, no concelho de Coimbra.

No interior da unidade industrial encontram-se materiais altamente inflamáveis, como tintas e plásticos, o que tem dificultado o trabalho das equipas no terreno.

O fogo obrigou também ao corte temporário do IC2 nos dois sentidos.

Em declarações aos jornalistas, no local, os bombeiros confirmaram que o incêndio estava já em "fase de resolução", mas que o armazém foi totalmente consumido pelas chamas. As causas são ainda "difíceis de determinar".

Às 16h00, estavam no local 96 operacionais, com o apoio de 34 meios terrestres. As autoridades continuam no local a tentar controlar o fogo e evitar que se propague a edifícios vizinhos.

[Em atualização]