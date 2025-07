Incêndio em Ponte da Barca fere um bombeiro. "Fogo está a progredir de forma intensa e violenta"

[notícia atualizada às 22h03]

Um bombeiro ficou ferido num incêndio rural em Ponte da Barca, onde há relatos de habitações em perigo. O incêndio é um de três que exigiu as atenções da Proteção Civil neste sábado — as chamas em Arcos de Valdevez e Avis também exigiram os esforços dos bombeiros, que já conseguiram dominar as chamas nessas localidades.

Quase 260 operacionais e 82 viaturas estão a combater as chamas em Ponte da Barca, num incêndio no interior do Parque Nacional da Peneda-Gêres. O alerta para as chamas foi dado antes das 22h de sábado, no lugar de Parada, perto da Barragem do Alto Lindoso, que se encontra na fronteira com Espanha.

O combate chegou a ser apoiado por nove meios aéreos durante a tarde. Contudo, desde pouco antes do pôr do sol que estes meios ficaram impedidos de operar devido à falta de luz solar.

Pelo menos um bombeiro ficou ferido durante o combate às chamas, segundo revelou o presidente da autarquia de Ponte da Barca, Augusto Marinho, pouco depois das 18h30, pedindo "meios aéreos" para o "território de montanha".