Militar da GNR morre em acidente de viação em Braga

Um militar da GNR morreu este domingo num acidente de viação que envolveu um ligeiro e um motociclo na Estrada Nacional (EN) 14, em Tebosa, Braga, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado, o alerta foi dado às 14h14 para um acidente envolvendo um veículo ligeiro e um motociclo.

O militar da GNR era o condutor do motociclo, confirmou a fonte.

No local esteve o INEM, os Bombeiros Voluntários de Braga, os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a GNR.