Morreu o arquiteto Nuno Portas. Distinguido com o Prémio Abercrombie, em 2005, o arquiteto morreu este domingo em Lisboa.

Tinha 90 anos.



Natural de Vila Viçosa, licenciado pela Universidade do Porto, Nuno Portas recebeu, com o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o Prémio Valmor, pela Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, consagrada em 1970. Era pai de Paulo Portas, Miguel Portas e Catarina Portas.

Marcelo evoca "uma das personalidades mais visionárias e brilhantes"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte de "uma das personalidades mais visionárias e brilhantes da vida académica, cultural, política e social da resistência de inspiração católica dos anos 50, 60 e 70 do século passado".

"Foi notável como arquiteto, como professor, como urbanista, como animador de movimentos artísticos, culturais em geral, cívicos, políticos e sociais", continua Marcelo, numa nota publicada no site da Presidência, este domingo.

"Permaneceu assim desde a resistência à ditadura até às primeiras décadas da democracia. Sendo uma personalidade visceralmente solitária, dedicou-se à comunidade e deixou discípulos muito diversificados em todos os domínios em que foi excecional", acrescenta o Presidente da República.

Helena Sacadura Cabral lamenta "com pesar" morte do pai dos filhos

A escritora Helena Sacadura Cabral, ex-mulher do arquiteto Nuno Portas, que hoje morreu, numa reação numa rede social lamenta "com pesar" a sua morte e diz que o seu coração "está especialmente voltado para o filho" e para os netos.

Helena Sacadura Cabral e Nuno Portas, que tinha 90 anos, casaram-se em 1957, tendo-se divorciado em 1968. Deste casamento resultaram dois filhos, Paulo Portas, ex-ministro da Defesa, e o jornalista Miguel Portas (1958-2012).

"Foi com pesar, que tomei conhecimento da morte de Nuno Portas, pai dos meus dois filhos. Apesar de há muitos anos termos seguido caminhos diferentes, compartilhamos uma parte importante da vida e, acima de tudo, a dádiva de sermos pais de pessoas incríveis", escreve Helena Sacadura Cabral, 90 anos.

"Apesar de há muitos anos termos seguido caminhos diferentes, compartilhamos uma parte importante da vida e, acima de tudo, a dádiva de sermos pais de pessoas incríveis", escreve a ex-jornalista.

"Neste momento, meu coração está especialmente voltado para o filho que me resta e para os nossos netos, que enfrentam, agora, a dor de uma perda profunda", prosseguiu.

A também economista termina a sua mensagem afirmando: "Desejo que ele encontre paz, e que a memória do que foi bom siga viva no coração de quem o amou".

O arquiteto Nuno Portas, que morreu hoje aos 90 anos, ao longo da carreira recebeu vários prémios, entre eles, o Prémio Gulbenkian Prémio Gulbenkian de Crítica de Arte, em 1963, pelos seus textos publicados na revista Arquitetura, que chegou a dirigir, e o Prémio Sir Patrick Abercrombie de Urbanismo, pela União Internacional de Arquitectos, em 2005.

O fundo documental de Nuno Portas encontra-se na biblioteca com o seu nome, da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade Nova, em Azurém, Guimarães.

Ordem dos Arquitetos declara "luto oficial" pela morte de Nuno Portas



A Ordem dos Arquitetos (OA) declarou este domingo "luto oficial" pela morte de "um dos seus mais consagrados membros", Nuno Portas, "referência dos urbanistas portugueses".

"Qualquer palavra sobre o legado de Nuno Portas na história da arquitetura portuguesa é escassa perante a importância da obra que nos deixou", lê-se no comunicado da OA, de que Nuno Portas é "membro honorário".

A OA sublinha que Nuno Portas foi "um grande arquiteto e um magnífico professor". Por isso, a Ordem dos Arquitetos declara "luto oficial" pela "partida de um dos mais consagrados membros". ~

"Importa celebrar a extraordinária vida de Nuo Portas como arquiteto, como o maior arquiteto-urbanista da história contemporânea, mas também como o político governante decisivo nas políticas de habitação do pós 25 de Abril".

[Notícia atualizada às 14h02 de 27 de julho de 2025 para acrescentar mais reações]