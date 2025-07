Pai morre e filha fica em estado grave em incêndio em habitação em Ourique

Um homem morreu e a filha sofreu ferimentos graves num incêndio que ocorreu este domingo na casa onde viviam numa aldeia do concelho de Ourique, distrito de Beja, informou a Proteção Civil e os bombeiros.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 07h18, eclodiu numa casa na Aldeia de Palheiros, concelho de Ourique.

Segundo a mesma fonte, na sequência do incêndio, uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos graves e foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, precisou que a vítima mortal é um homem de 75 e que a pessoa que sofreu ferimentos graves é a filha, de 49.

Já uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, igualmente contactada pela Lusa, referiu que o homem tem 76 anos e que a filha tem 44.

Nas declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros adiantou que o óbito do homem foi declarado no local, enquanto a mulher foi transportada para o hospital devido à inalação de fumos e por ter algumas queimaduras.

Mário Batista realçou que as chamas atingiram e destruíram o quarto onde dormia o homem.

O combate às chamas e o socorro às vítimas mobilizaram os Bombeiros de Ourique, a GNR, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o Serviço Municipal de Proteção Civil, com um total de 22 operacionais, apoiados por 10 veículos.

Entre os veículos de socorro mobilizados, contam-se a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.