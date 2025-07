Trabalhadores da Trust in News recebem pré-aviso de despedimento coletivo

Os trabalhadores da Trust in News receberam um pré-aviso de despedimento coletivo na última sexta-feira. A informação foi avançada este domingo pelo Sindicato de Jornalistas e entretanto confirmada pela Renascença.

Em causa está o processo de insolvência da Trust in News, que abrange títulos como a revista "Visão", o "Jornal de Letras" ou a revista "Caras", depois de o Tribunal ter chumbado o plano de insolvência proposto pela empresa.

Trabalhadores querem manter Visão a ser publicada

Apesar de todo o reboliço, há um grupo de jornalistas da Visão que acredita que a melhor saída da encruzilhada é manter a revista a ser publicada, como sempre, todas as quintas-feiras, porque dessa forma a publicação não perde valor e aumenta a possibilidade de ser comprada.

A Renascença teve acesso a um requerimento enviado na última sexta-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, em que estes jornalistas argumentam que a Trust in News pode vir a ter uma "rentabilidade positiva" muito em breve, sublinham que há profissionais "interessados a dar corpo" a manter o projeto de pé.

Este grupo de jornalistas pede autorização à juíza para que "até à venda do título da Visão, a revista se possa manter em funções, sob a égide do Administrador de Insolvência".

Salários em atraso desde junho

Ao que apurou a Renascença, os salários do mês de junho não foram pagos e há vários meses de atraso no pagamento do subsídio de refeição. No entanto, este grupo considera que a "melhor forma de defender o jornalismo é fazendo jornalismo" e defendem que continuar a publicar a Visão, mesmo com estas dificuldades laborais, pode ser a diferença para garantir o futuro da revista.